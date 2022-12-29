Грудень, 29 в 15:06

Окупанти знов почали підіймати носії гіперзвукових ракет та інші літаки, щоб виявляти українське ППО. Тривоги, що лунали минулого тижня, були наслідком цього.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Минулого тижня екіпаж літаків Ту-95 МС країни-окупанта виконав польоти з виходом на рубежі пуску ракет у Каспійському регіоні та Волгоградській області. Крім того, з 16 грудня поточного року у повітряному просторі Республіки Білорусь противник відновив польоти літаків МіГ-31К, які є носієм гіперзвукових ракет Кинджал. А також літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, – сказав він.

За словами генерала, ці дії були спрямовані на виявлення об’єктів української протиповітряної оборони та подальшого ураження критичної інфраструктури України.

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– У період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, у тому числі 13 одиниць минулого дня. З 23 грудня знищено 19 повітряних цілей, – сказав військовий.

Як пояснював OSINT-аналітик Інформаційного спротиву Олександр Коваленко, росіяни напередодні сьогоднішньої масованої атаки 28 грудня запустили по Україні партію іранських безпілотників для виявлення систем української ППО.

– Цього разу першою хвилею були БПЛА. Рій Shahed-136 застосовували явно не як елемент ураження, а як можливість дешевої форми розкриття ППО малого і середнього радіуса дії. Фактично, за вчорашньою вечірньою хвилею дронів пішов і ракетний обстріл, з урахуванням виявлених позицій. Так само, примітний момент, що між попереднім нальотом БПЛА і нинішнім так само витримується пауза, яку можна порівняти з паузою ракетних ударів. Це може бути пов’язано з тим, що шизоїди так само стурбовані процесом накопичення, адаптації та модернізації іранських дронів, – писав Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні 28 грудня.

Джерело: Олександр Коваленко

Фото: Vasil Kuzmichonak | Dreamstime.com