Предпоследняя такая массированная атака. Военный эксперт о возможности РФ наносить ракетные удары
Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря была либо последняя, либо предпоследняя.
Об этом в эфире FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
Он отметил, что после ударов по аэродрому Энгельс угроза ракетных атак была невысокой, но Россия решила показать, что может “поздравить” украинцев с Новым годом и еще способна совершать массированные ракетные обстрелы.
— Но учитывая то количество ракет высокоточных, которые они по нам запустили, и количество, которое у них осталось, оно уже критически маленькое. И хочется верить, что это если не последняя, то предпоследняя такая массированная атака. Дальше им просто нечем будет атаковать, – говорит эксперт.
Однако Гетьман считает, что Россия все еще может терроризировать Украину ракетами С-300, Точка У и иранскими дронами.
– У них осталось меньше сотни ракет Искандер, которые не могут стрелять по всей Украине. У них дальность, опять же, глядя, как запускать, — примерно 500 км. И они даже из каких-то складов музея, наверное, извлекли ракету Луна-М, которая разрабатывалась где-то в 50-х годах прошлого века и давно была снята с вооружения. Это насчет ракет. Поэтому многие такие ракетные удары вряд ли они просто смогут совершить — ну, еще два. Просто больше нет ракет, – считает Гетьман.