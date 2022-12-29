Предпоследняя такая массированная атака. Военный эксперт о возможности РФ наносить ракетные удары

Декабрь, 29 в 20:02

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря была либо последняя, либо предпоследняя.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Он отметил, что после ударов по аэродрому Энгельс угроза ракетных атак была невысокой, но Россия решила показать, что может “поздравить” украинцев с Новым годом и еще способна совершать массированные ракетные обстрелы.

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— Но учитывая то количество ракет высокоточных, которые они по нам запустили, и количество, которое у них осталось, оно уже критически маленькое. И хочется верить, что это если не последняя, то предпоследняя такая массированная атака. Дальше им просто нечем будет атаковать, – говорит эксперт.

Однако Гетьман считает, что Россия все еще может терроризировать Украину ракетами С-300, Точка У и иранскими дронами.