Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Передостання така масована атака. Військовий експерт про спроможність РФ завдавати ракетних ударів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Масована ракетна атака по Україні 29 грудня була або остання, або передостання.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він зазначив, що після ударів по аеродромі Енгельс, загроза ракетних атак була невисокою, але Росія вирішила показати, що може “привітати” українців з Новим роком та ще здатна здійснювати масовані ракетні обстріли.

Зараз дивляться

– Але з огляду на ту кількість ракет високоточних, які вони по нас запустили, та кількість, яка у них залишилася, вона вже критично маленька. І хочеться вірити, що це якщо не остання, то передостання така масована атака. Далі їм просто нічим буде атакувати, — говорить експерт.

Читайте
Змінилась динаміка інтервалів між ракетними ударами РФ: у розвідці пояснили причину

Проте Гетьман вважає, що Росія все ще може тероризувати Україну ракетами С-300, Точка У та іранськими дронами.

– У них залишилося менше сотні ракет Іскандер, які не можуть стріляти по всій Україні. У них дальність знову ж таки, дивлячись як запускати, — приблизно 500 кілометрів. І вони навіть із якихось складів музею, напевно, витягли ракету Луна-М, яка розроблялася десь у 50-ті роки минулого століття і давно була знята з озброєння. Це щодо ракет. Тому багато ще таких ракетних ударів, навряд чи, вони просто зможуть зробити — ну, ще два. Просто більше немає ракет, — вважає Гетьман.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка