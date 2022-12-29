Передостання така масована атака. Військовий експерт про спроможність РФ завдавати ракетних ударів

Грудень, 29 в 20:02

Масована ракетна атака по Україні 29 грудня була або остання, або передостання.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він зазначив, що після ударів по аеродромі Енгельс, загроза ракетних атак була невисокою, але Росія вирішила показати, що може “привітати” українців з Новим роком та ще здатна здійснювати масовані ракетні обстріли.

Зараз дивляться

– Але з огляду на ту кількість ракет високоточних, які вони по нас запустили, та кількість, яка у них залишилася, вона вже критично маленька. І хочеться вірити, що це якщо не остання, то передостання така масована атака. Далі їм просто нічим буде атакувати, — говорить експерт.

Проте Гетьман вважає, що Росія все ще може тероризувати Україну ракетами С-300, Точка У та іранськими дронами.