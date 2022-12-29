Передостання така масована атака. Військовий експерт про спроможність РФ завдавати ракетних ударів
Масована ракетна атака по Україні 29 грудня була або остання, або передостання.
Про це в ефірі FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.
Він зазначив, що після ударів по аеродромі Енгельс, загроза ракетних атак була невисокою, але Росія вирішила показати, що може “привітати” українців з Новим роком та ще здатна здійснювати масовані ракетні обстріли.
– Але з огляду на ту кількість ракет високоточних, які вони по нас запустили, та кількість, яка у них залишилася, вона вже критично маленька. І хочеться вірити, що це якщо не остання, то передостання така масована атака. Далі їм просто нічим буде атакувати, — говорить експерт.
Проте Гетьман вважає, що Росія все ще може тероризувати Україну ракетами С-300, Точка У та іранськими дронами.
– У них залишилося менше сотні ракет Іскандер, які не можуть стріляти по всій Україні. У них дальність знову ж таки, дивлячись як запускати, — приблизно 500 кілометрів. І вони навіть із якихось складів музею, напевно, витягли ракету Луна-М, яка розроблялася десь у 50-ті роки минулого століття і давно була знята з озброєння. Це щодо ракет. Тому багато ще таких ракетних ударів, навряд чи, вони просто зможуть зробити — ну, ще два. Просто більше немає ракет, — вважає Гетьман.