Изменилась динамика интервалов между ракетными ударами РФ: в разведке объяснили причину

Декабрь, 29 в 18:03

Ракетный потенциал России постепенно иссякает, в связи с чем растет интервал обстрелов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшение количества ракет, выпущенных по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре, — говорит он.

По словам Юсова, ракетный потенциал российской армии действительно уменьшается, они не могут поддерживать интенсивность ни с точки зрения регулярности, ни с точки зрения количества.

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Напомним, что утром 29 декабря Украина выдержала очередной массированный удар российских оккупантов. Было сбито 54 из 69 ракет по Украине, в том числе 16 из 16 в Киеве.