Декабрь, 29 в 0:20
Уничтоженные дроны на Днепропетровщине и взрывы в Херсоне: что происходит на 309 сутки войны (онлайн)
Памятник Екатерине II в Одессе начали демонтировать.
На Банковой рассматривают возможность введения нового вида налогов на Вооруженные силы Украины.
В Куршевеле задержали Константина Жеваго, готовится экстрадиция, сообщает Государственное бюро расследований.
Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King.
Есть признаки отступления россиян из Кременной, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Оккупанты принудительно депортировали в РФ более 13 тыс. детей, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Летчик KARAYA призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине истребители F-16.
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00:24
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29 декабря
Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал,
будет ли контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины в начале следующего года.
— Вполне возможно — действительно пакет (помощи Украине, — Ред.) для обеспечения ведения боевых действий. Каких боевых действий — трудно сказать.
Это может быть и оборона, может быть наступление, но действительно в любом случае пакет в основном содержит боеприпасы различных типов почти ко всем видам артиллерии и бронемашин. Можно предположить, — считает он.
Фото: Генштаб ВСУ
00:20
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29 декабря
В среду, 28 декабря, в центре Одессы начали
демонтировать памятник Екатерине II на одноименной площади.
С самого утра рабочие разбирали деревянный саркофаг, скрывавший Екатерину II, а после наступления комендантского часа приступили к демонтажу.