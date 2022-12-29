Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, будет ли контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины в начале следующего года.

— Вполне возможно — действительно пакет (помощи Украине, — Ред.) для обеспечения ведения боевых действий. Каких боевых действий — трудно сказать.

Это может быть и оборона, может быть наступление, но действительно в любом случае пакет в основном содержит боеприпасы различных типов почти ко всем видам артиллерии и бронемашин. Можно предположить, — считает он.