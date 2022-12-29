Калібрів стало більше: РФ активізувала флот та авіацію
Уранці 29 грудня оголошено повітряну небезпеку в східних, південних, центральних та північних областях України.
На Півдні України – ракетна небезпека.
Оновлено о 07:21. Як уточнили в Оперативному командуванні Південь, РФ вивела на бойове чергування в Чорне море надводний і підводний ракетоносії, а не два надводних, як повідомляли раніше.
Готові до запуску вже близько 20 крилатих ракет типу Калібр.
Крім того, наголошують в ОК Південь, зафіксовано активність стратегічної авіації.
– Не нехтуйте власною безпекою! – закликають українські захисники.
Нагадаємо, що ще о шостій ранку 29 грудня у РФ були готові до запуску 16 Калібрів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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