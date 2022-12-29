Змінилась динаміка інтервалів між ракетними ударами РФ: у розвідці пояснили причину

Грудень, 29 в 18:03

Ракетний потенціал Росії поступово вичерпується, у зв’язку з чим зростає інтервал обстрілів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

– Можемо помітити динаміку збільшення інтервалів між ракетними ударами та зменшення кількості ракет, які були випущені порівняно з першими масованими ударами по енергетичній інфраструктурі, – каже він.

За словами Юсова, насправді ракетний потенціал російської армії зменшується, вони не можуть підтримувати інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості.

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Нагадаємо, що вранці 29 грудня Україна витримала черговий масований удар російських окупантів. Було збито 54 із 69 ракет по Україні та 16 з 16 у Києві.