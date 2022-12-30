120 смертей, 52 атаки и 29 дней в бомбоубежищах. В КГВА подвели страшные итоги 2022 года
В КГВА заявили, что 2022 год стал самым страшным годом в новой истории Киева.
— С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к “продолжающемуся до сих пор воздушному геноциду”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 30 декабря РФ совершила 52 воздушных атаки на город, в результате чего было повреждено более 600 зданий.
— Значительные разрушения претерпела и критическая инфраструктура Киева. Но все уничтоженное можно восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни, — сообщает КГВА.
В период с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых пятеро детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были детьми.
– С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут. То есть практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах!
Столица Украины – это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять! – отметил начальник КГВА Сергей Попко.