120 смертей, 52 атаки та 29 днів у бомбосховищах. У КМВА підбили страшні підсумки 2022 року

У КМВА заявили, що 2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва.

– Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до “повітряного геноциду”, який триває і досі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 30 грудня РФ здійснила 52 повітряні атаки на місто, внаслідок чого було пошкоджено понад 600 будівель.

– Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя, – додають в адміністрації.

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В період від 24 лютого по 30 грудня через війну загинуло 120 киян, серед яких 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти.

– З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!

Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.