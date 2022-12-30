В районе Донецка ВСУ уничтожили 10 оккупантов и вывели из строя 5 единиц техники — Генштаб

Декабрь, 30 в 19:30

В районе Донецка были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов, а также две единицы военной техники. Еще 3 были повреждены.

Об этом сообщает Генштаб.

– По состоянию на 29 декабря текущего года, больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Орлан-10.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты в течение суток нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых – по гражданской инфраструктуре Украины. Также РФ выпустила 8 ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, к счастью, все они были сбиты.

Также враг совершил 17 обстрелов из РСЗО.