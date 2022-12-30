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Факти / Україна

Із 140 лишилось 45: окупант про втрати РФ на полі бою та знищення українського села

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російський окупант
Фото: Getty Images

Російський солдат розповів про знищення українського села армією РФ та про великі втрати при штурмі позицій ЗСУ.

Перехоплену розмову опублікувало у Telegram Головне управління розвідки МО України.

– Тут ми село одне штурмували. Ти уявляєш собі, село? І ось наші хлопці поїхали його штурмувати. Та там від села нічого не лишилося. Там просто в машини, у техніку тротил завантажували та відправляли. Вона вибухала, тупо від села нічого не лишилося. У результаті у нас із 140 всього 45 людей залишилося, – каже російський військовий.

Крім того, він розповів про солдатів, яких навчали 2-3 місяці на БМП, а вони приїхали, один день-два побули на полі бою. Потім їх у ніч вивезли звідти – когось 200-ми, когось 300-ми.

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– Вони приїхали, один день або два побули тут в ах*рі. Вчора у ніч їх відвезли нах*й, – каже окупант.

Джерело: ГУР
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