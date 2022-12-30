Із 140 лишилось 45: окупант про втрати РФ на полі бою та знищення українського села
Російський солдат розповів про знищення українського села армією РФ та про великі втрати при штурмі позицій ЗСУ.
Перехоплену розмову опублікувало у Telegram Головне управління розвідки МО України.
– Тут ми село одне штурмували. Ти уявляєш собі, село? І ось наші хлопці поїхали його штурмувати. Та там від села нічого не лишилося. Там просто в машини, у техніку тротил завантажували та відправляли. Вона вибухала, тупо від села нічого не лишилося. У результаті у нас із 140 всього 45 людей залишилося, – каже російський військовий.
Крім того, він розповів про солдатів, яких навчали 2-3 місяці на БМП, а вони приїхали, один день-два побули на полі бою. Потім їх у ніч вивезли звідти – когось 200-ми, когось 300-ми.
– Вони приїхали, один день або два побули тут в ах*рі. Вчора у ніч їх відвезли нах*й, – каже окупант.