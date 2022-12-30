Декабрь, 30 в 12:34

Российские войска обстреляли Семеновку в Черниговской области.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, город после трех прилетов остался без света.

Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется.

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По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт из ствольной артиллерии.

Кроме того, в Оперативном командовании Север сообщили, что Воздушные Силы сбили над территорией региона российский дрон Орлан.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко, ОК Север