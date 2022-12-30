Последствия массированного обстрела и план РФ по захвату Донбасса: 310-е сутки войны (онлайн)
Утром 29 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел Украины. Силами ПВО были сбиты 54 из 69 вражеских ракет.
Зеленский заявил, что враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс до Нового года.
В 2023 году Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины.
00:54 - 30 декабря
Правительство США рассматривает возможность передать Украине боевые машины M2 Bradley в рамках дальнейшей военной помощи.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
– Bradley значительно расширит наземные боевые возможности ВСУ, поскольку это, по сути, легкий танк, – заявил Марк Канкиан, сотрудник Центра стратегических и международных исследований и эксаналитик Белого дома по вопросам оборонного бюджета.
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