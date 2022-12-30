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Факти / Україна

Місто без світла, є загиблий: РФ обстріляла Семенівку на Чернігівщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Російські війська обстріляли Семенівку в Чернігівській області.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, місто після трьох прильотів залишилося без світла.

Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється.

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За попередньою інформацією, окупанти обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії.

Крім того, в Оперативному командуванні Північ повідомляють, що Повітряні Сили збили над територією регіону російський дрон Орлан.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко, ОК Північ

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