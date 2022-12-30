Декабрь, 30 в 8:49

Ночью 30 декабря российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

Обновлено в 08:49. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было выпущено 16 беспилотников типа Shahed.

Все они были уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

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Атаковали баражирующие снаряды Украину с юго-восточного и северного направлений.

Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины, отмечают в Воздушных силах ВСУ, враг пытался использовать русло Днепра.

Факты ICTV собрали все, что известно, о ночной атаке дронов.

Киев

О работе противовоздушной обороны в столице Киевская городская военная администрация сообщила в 02.35.

Уже утром начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО поразили все цели.

Как уточнил городской глава Киева Виталий Кличко со ссылкой на данные от сил ПВО, в сторону Киева направлялись семь дронов-камикадзе.

Два из них сбили на подлете к столице, пять – над Киевом.

Обломки одного из баражирующих боеприпасов упали на административное здание в Голосеевском районе столицы.

В здании и жилом доме рядом повреждены окна.

Пострадавших нет.

Киевская область

Об атаке дронами Киевской области глава ОВА Алексей Кулеба сообщил в 02:40.

Еще почти через час руководитель ОВА уточнил, что покидать укрытия пока нельзя, поскольку в области работает противовоздушная оборона.

А уже в пять утра, когда угроза миновала, сообщил, что РФ ночью атаковала дронами типа Shahed.

– Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. По предварительной информации, попаданий нет, – отметил Алексей Кулеба.

В настоящее время на местах, где происходили сбития, работают экстренные службы.

Черкасская область

Один из мониторинговых Telegram-каналов сообщил о сбитии в 02:14 одного из дронов над Черкасской областью, но в ОВА о том, как прошла ночная воздушная тревога, еще не сообщали, только в 02:47 разрешили людям покидать укрытия.

Днепропетровская и Запорожская области

Над этими двумя областями представители Воздушного командования Восток приземлили сразу 10 ударных дронов.

Авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушного командования Восток совместно с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожили в Днепропетровской и Запорожской областях:

девять беспилотников типа Shahed,

один БПЛА Марлин.

Как уточнил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, над регионом ночью 30 декабря было ликвидировано пять вражеских дронов типа Shahed.

Баражирующие боеприпасы уничтожили в трех районах области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА, Виталий Кличко, Алексей Кулеба, Воздушное командование Восток