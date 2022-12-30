16 из 16: силы ПВО приземлили все выпущенные Россией дроны-камикадзе
Ночью 30 декабря российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе.
Обновлено в 08:49. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было выпущено 16 беспилотников типа Shahed.
Все они были уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
Атаковали баражирующие снаряды Украину с юго-восточного и северного направлений.
Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины, отмечают в Воздушных силах ВСУ, враг пытался использовать русло Днепра.
Факты ICTV собрали все, что известно, о ночной атаке дронов.
Киев
О работе противовоздушной обороны в столице Киевская городская военная администрация сообщила в 02.35.
Уже утром начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО поразили все цели.
Как уточнил городской глава Киева Виталий Кличко со ссылкой на данные от сил ПВО, в сторону Киева направлялись семь дронов-камикадзе.
Два из них сбили на подлете к столице, пять – над Киевом.
Обломки одного из баражирующих боеприпасов упали на административное здание в Голосеевском районе столицы.
В здании и жилом доме рядом повреждены окна.
Пострадавших нет.
Киевская область
Об атаке дронами Киевской области глава ОВА Алексей Кулеба сообщил в 02:40.
Еще почти через час руководитель ОВА уточнил, что покидать укрытия пока нельзя, поскольку в области работает противовоздушная оборона.
А уже в пять утра, когда угроза миновала, сообщил, что РФ ночью атаковала дронами типа Shahed.
– Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники.
По предварительной информации, попаданий нет, – отметил Алексей Кулеба.
В настоящее время на местах, где происходили сбития, работают экстренные службы.
Черкасская область
Один из мониторинговых Telegram-каналов сообщил о сбитии в 02:14 одного из дронов над Черкасской областью, но в ОВА о том, как прошла ночная воздушная тревога, еще не сообщали, только в 02:47 разрешили людям покидать укрытия.
Днепропетровская и Запорожская области
Над этими двумя областями представители Воздушного командования Восток приземлили сразу 10 ударных дронов.
Авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушного командования Восток совместно с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожили в Днепропетровской и Запорожской областях:
- девять беспилотников типа Shahed,
- один БПЛА Марлин.
Как уточнил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, над регионом ночью 30 декабря было ликвидировано пять вражеских дронов типа Shahed.
Баражирующие боеприпасы уничтожили в трех районах области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА, Виталий Кличко, Алексей Кулеба, Воздушное командование Восток