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Факты / Україна

16 из 16: силы ПВО приземлили все выпущенные Россией дроны-камикадзе

Татьяна Забожко, редактор ленты
Збитий дрон

Ночью 30 декабря российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

Обновлено в 08:49. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было выпущено 16 беспилотников типа Shahed.

Все они были уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

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Атаковали баражирующие снаряды Украину с юго-восточного и северного направлений.

Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины, отмечают в Воздушных силах ВСУ, враг пытался использовать русло Днепра.

Факты ICTV собрали все, что известно, о ночной атаке дронов.

Киев

О работе противовоздушной обороны в столице Киевская городская военная администрация сообщила в 02.35.

Уже утром начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано пять вражеских беспилотников. Силы ПВО поразили все цели.

Как уточнил городской глава Киева Виталий Кличко со ссылкой на данные от сил ПВО, в сторону Киева направлялись семь дронов-камикадзе.

Два из них сбили на подлете к столице, пять – над Киевом.

Обломки одного из баражирующих боеприпасов упали на административное здание в Голосеевском районе столицы.

В здании и жилом доме рядом повреждены окна.

Пострадавших нет.

Киевская область

Об атаке дронами Киевской области глава ОВА Алексей Кулеба сообщил в 02:40.

Еще почти через час руководитель ОВА уточнил, что покидать укрытия пока нельзя, поскольку в области работает противовоздушная оборона.

А уже в пять утра, когда угроза миновала, сообщил, что РФ ночью атаковала дронами типа Shahed.

Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники.

По предварительной информации, попаданий нет, – отметил Алексей Кулеба.

В настоящее время на местах, где происходили сбития, работают экстренные службы.

Черкасская область

Один из мониторинговых Telegram-каналов сообщил о сбитии в 02:14 одного из дронов над Черкасской областью, но в ОВА о том, как прошла ночная воздушная тревога, еще не сообщали, только в 02:47 разрешили людям покидать укрытия.

Днепропетровская и Запорожская области

Над этими двумя областями представители Воздушного командования Восток приземлили сразу 10 ударных дронов.

Авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушного командования Восток совместно с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожили в Днепропетровской и Запорожской областях:

  • девять беспилотников типа Shahed,
  • один БПЛА Марлин.

Как уточнил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, над регионом ночью 30 декабря было ликвидировано пять вражеских дронов типа Shahed.

Баражирующие боеприпасы уничтожили в трех районах области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА, Виталий Кличко, Алексей Кулеба, Воздушное командование Восток

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