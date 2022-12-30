Нічна атака дронів: де ППО приземлила ворожі безпілотники

Грудень, 30 в 6:36

Уночі 30 грудня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Безпілотники, які запустили окупанти, знищували в Києві та області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Чули вибухи люди й у Черкаській області, однак офіційних коментарів поки немає.

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Загалом кружляли в повітрі дрони понад дві години.

Київ

Про роботу протиповітряної оборони в столиці Київська міська військова адміністрація повідомила о 02:35.

Уже зранку начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано п’ять ворожих беспілотників. Сили ППО уразили всі цілі.

Один із боєприпасів, що баражує, типу Shahed влучив в адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці.

Будівля частково зруйнована, а в житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Київська область

Про атаку дронами Київської області очільник ОВА Олексій Кулеба повідомив о 02:40.

Ще майже за годину керівник ОВА уточнив, що покидати укриттів поки не можна, оскільки в області працює протиповітряна оборона.

А вже о п’ятій ранку, коли загроза минула, повідомив, що РФ уночі атакувала дронами типу Shahed.

– Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. За попередньою інформацією, влучань немає, – наголосив Олексій Кулеба.

Нині на місцях збиття працюють екстрені служби.

Черкаська область

Один із моніторингових Telegram-каналів повідомив про збиття о 02:14 одного з дронів над Черкаською областю, але в ОВА про те, як минула нічна повітряна тривога, ще не повідомляли, лише о 02:47 дозволили людям покидати укриття.

Дніпропетровська та Запорізька області

Над цими двома областями представники Повітряного командування Схід приземлили одразу 10 ударних дронів.

Авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування Схід спільно з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищили в Дніпропетровській та Запорізькій областях:

дев’ять безпілотників типу Shahed,

один БПЛА Марлін.

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