Декабрь, 30 в 16:10

Российская армия продолжает наращивать свое присутствие у Бердянска в Запорожской области.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ежедневно фиксируется в среднем до 10 единиц гусеничной техники, которую на тралах перевозят в сторону Бердянска. Также из России активно грузовиками перевозят живую силу – в основном мобилизованных.

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— Заезжают из направления Новоазовска, затем грузовики останавливают в пункте мобильного оператора оккупантов Феникс и заставляют всех солдат покупать пакеты Феникса и отключить российские, — рассказал Андрющенко.

Также в сторону Бердянска – Мелитополя и в сторону Никольского – Розовки идут колонны топливозаправщиков. В районе села Розовка Запорожской области перед въездом из Донецкой области россияне активно строят линию укрепления.

А в Мариуполе последние дни фиксируется усиленное движение вертолетов над городом — это связано с визитами покупателей.



Ранее Петр Андрющенко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России смертность от естественных причин в Мариуполе выросла в восемь раз.

Фото: скриншот