Грудень, 30 в 16:10

Російська армія продовжує нарощувати свою присутність біля Бердянська на Запоріжжі.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, щодня фіксується в середньому до 10 одиниць гусеничної техніки, яку тралами перевозять у бік Бердянська. Також з Росії активно вантажівками перевозять живу силу – в основному мобілізованих.

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– Заїжджають із напрямку Новоазовська, потім вантажівки зупиняють в пункті мобільного оператора окупантів Фенікс та примушують всіх солдатів купувати пакети Фенікса та відключити російські, – розповів Андрющенко.

Також у бік Бердянська – Мелітополя і в бік Нікольського – Розівки йдуть колони паливозаправників. У районі села Розівка Запорізької області перед в’їздом із Донеччини росіяни активно будують лінію укріплення.

А в Маріуполі останні дні фіксується посилений рух гвинтокрилів над містом – це пов’язано з візитами топокупантів.

Раніше Петро Андрющенко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії смертність від природних причин у Маріуполі зросла у вісім разів.

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