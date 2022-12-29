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Факты / Україна

130-метровая очередь за “гуманитаркой”: в сети показали Мариуполь в начале лета из космоса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
130-метровая очередь за “гуманитаркой”: в сети показали Мариуполь в начале лета из космоса

Советник мэра Петр Андрющенко опубликовал фото оккупированного Мариуполя Донецкой области из космоса в конце весны-начале лета 2022 года.

– Шаг назад. Появились снимки Мариуполя в конце весны — начале лета 2022 года. Очереди в Метро за гуманитаркой.
Мы видели это на фото и видео с земли. Посмотрит, как это выглядело из космоса. Нет слов, – написал он в Telegram.

Советник отметил, что длина такой очереди составляет 130 метров.

— “Никакой гуманитарной катастрофы. Просто немного ухудшилась жизнь” (С). Для понимания масштаба. Длина стены Метро примерно 130 метров, – сообщил Андрющенко.

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К слову, ранее он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины смертность от естественных причин в Мариуполе увеличилась в восемь раз.

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