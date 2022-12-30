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Факты / Україна

Улучшение ПВО и возможные действия РФ в ближайшее время: Зеленский провел заседание Ставки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Улучшение ПВО и возможные действия РФ в ближайшее время: Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили оперативную ситуацию на фронте и возможные действия РФ в ближайшей перспективе.

– Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами. Также были рассмотрено усовершенствование противовоздушной обороны Украины, в том числе для защиты объектов критической инфраструктуры, — информирует Офис президента.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины после недавних ракетных ударов России.

Напомним, что ночью 30 декабря российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО приземлили все 16 выпущенных Россией “Шахедов”.

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Источник: Офис президента
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