Удосконалення ППО та можливі дії РФ найближчим часом: Зеленський провів засідання Ставки

Грудень, 30 в 14:28

30 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили оперативну ситуацію на фронті та можливі дії РФ в найближчій перспективі.

– Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами. Також було розглянуто удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури, – інформує Офіс президента.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних ударів Росії.

Нагадаємо, що уночі 30 грудня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО приземлили всі 16 випущених Росією “Шахедів”.