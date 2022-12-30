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Факти / Україна

Удосконалення ППО та можливі дії РФ найближчим часом: Зеленський провів засідання Ставки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Удосконалення ППО та можливі дії РФ найближчим часом: Зеленський провів засідання Ставки
Фото: Офіс президента

30 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили оперативну ситуацію на фронті та можливі дії РФ в найближчій перспективі.

– Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами. Також було розглянуто удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури, – інформує Офіс президента.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних ударів Росії.

Нагадаємо, що уночі 30 грудня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО приземлили всі 16 випущених Росією “Шахедів”.

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Джерело: Офіс президента
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