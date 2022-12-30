В Украину прибыла одна из крупнейших партий Starlink – Федоров

Декабрь, 30 в 17:06

В Украину прибыла одна из самых больших партий Starlink от польских партнеров.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Starlink уже поехали в Пункты незламности по всей стране. Еще часть передаем в поддержку энергетической и медицинской сфер. Чтобы украинцы были на связи во время блекаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в сложных условиях, — написал он.

Кроме того, министр отметил, что это уже третья партия Starlink от Польши. А общее количество вместе с новой партией составляет около 20 тыс. терминалов.

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— Благодарю наших партнеров из правительства и бизнеса за такую мощную поддержку. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, Янушу Цешинскому – государственному секретарю по цифровизации Польши. Также Национальному институту телекоммуникаций и компании Orlen, – говорит он.

Также Федоров проинформировал, что команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Starlink.