Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Украину прибыла одна из крупнейших партий Starlink – Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Украину прибыла одна из крупнейших партий Starlink – Федоров

В Украину прибыла одна из самых больших партий Starlink от польских партнеров.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Starlink уже поехали в Пункты незламности по всей стране. Еще часть передаем в поддержку энергетической и медицинской сфер. Чтобы украинцы были на связи во время блекаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в сложных условиях, — написал он.

Кроме того, министр отметил, что это уже третья партия Starlink от Польши. А общее количество вместе с новой партией составляет около 20 тыс. терминалов.

Сейчас смотрят
Читайте
Генераторы и Starlink будут ввозить в Украину без НДС: Зеленский подписал законы

— Благодарю наших партнеров из правительства и бизнеса за такую мощную поддержку. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, Янушу Цешинскому – государственному секретарю по цифровизации Польши. Также Национальному институту телекоммуникаций и компании Orlen, – говорит он.

Также Федоров проинформировал, что команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Starlink.

Источник: Министерство цифровой трансформации
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка