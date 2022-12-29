Декабрь, 29 в 19:29

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые освобождают от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) генераторы, терминалы Starlink и другое подобное оборудование.

В карточках этих документов на сайте Верховной Рады отмечено, что они 29 декабря возвращены с подписью президента.

Речь идет о законопроектах № 8196 и № 8197. Временные налоговые и таможенные льготы должны способствовать восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

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Подписанные документы содержат следующие ключевые положения:

Юридические и физические лица будут ввозить в Украину генераторы, трансформаторы и другое подобное оборудование, а также Starlink без НДС и пошлин. Такая норма будет действовать до мая 2023 года , то есть во время отопительного сезона.

, то есть во время отопительного сезона. Новые правила будут касаться почтовых и экспресс-отправлений.

Появится возможность хранить горючее объемом до 2 тыс. литров без лицензии. Об объемах, превышающих лимит, нужно будет сообщать налоговой.

Техническую помощь от Энергетического сообщества (Energy Community) для нашего государства также освободили от НДС и пошлин. Речь идет об оборудовании для возобновления энергоснабжения. Как известно, в Energy Community входят страны Евросоюза и третьи государства.

Внедряются стимулы для украинских производителей электрогенераторных установок в Украине. От НДС освободят товары, которые они ввозят: например, двигатели и генераторы.

Налоговые и таможенные льготы не будут касаться товаров происхождением из страны-агрессора России.

Законопроектом №8196 вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, а №8197 – в Таможенный кодекс.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, подписанные законы вступят в силу через три дня после опубликования, то есть ориентировочно 2-3 января 2023 года.

Как известно, Евросоюз уже передал Украине более тысячи электрогенераторов из-за террористических атак России на украинскую инфраструктуру. Еще более 900 генераторов поступило от Великобритании.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка