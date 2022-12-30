В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink – Федоров
В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink від польських партнерів.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
– Starlink вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах, – написав він.
Крім того, міністр зазначив, що це вже третя партія Starlink від Польщі. А загальна кількість разом з новою партією становить близько 20 тис. терміналів.
– Дякую нашим партнерам з уряду та бізнесу за таку потужну підтримку. Премʼєр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, Янушу Цешинському — державному cекретарю з цифровізації Польщі. Також Національному інституту телекомунікацій та компанії Orlen, – каже він.
Також Федоров проінформував, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Starlink.