В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink – Федоров

Грудень, 30 в 17:06

В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink від польських партнерів.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Starlink вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах, – написав він.

Крім того, міністр зазначив, що це вже третя партія Starlink від Польщі. А загальна кількість разом з новою партією становить близько 20 тис. терміналів.

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– Дякую нашим партнерам з уряду та бізнесу за таку потужну підтримку. Премʼєр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, Янушу Цешинському — державному cекретарю з цифровізації Польщі. Також Національному інституту телекомунікацій та компанії Orlen, – каже він.

Також Федоров проінформував, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше Starlink.