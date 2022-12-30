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Факты / Україна

С февраля в Украине уже деоккупировали 1884 населенных пункта — ОП

Евгения Грейс, редактор ленты
Херсон

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники освободили 1 884 населенных пункта.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Там восстановлена украинская власть и продолжается восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения. Также предоставляется гуманитарная помощь. Происходит восстановление государственных услуг, денежные выплаты.

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— С первых дней войны мы восстанавливаем все, что россияне разрушили — жилье, больницы, школы, инфраструктуру, энергетику.

Мы создали электронную систему разрушенных объектов, разработали Fast recovery plan, провели много встреч с международными партнерами и четко знаем, что делать, — написал он.

Также Тимошенко рассказал, что сейчас восстановлено 15 199 объектов инфраструктуры. Восстановление примерно такого же количества продолжается. 

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Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Факты ICTV

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