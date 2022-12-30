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Факти / Україна

З лютого в Україні вже деокупували 1884 населені пункти – ОП

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Херсон

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники звільнили 1 884 населені пункти.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Там відновлена українська влада і триває відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання. Також надається гуманітарна допомога. Відбувається відновлення державних послуг, грошові виплати.

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– З перших днів війни ми відбудовуємо все, що росіяни зруйнували – житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику.

Ми створили електронну систему зруйнованих об’єктів, розробили Fast recovery plan, провели багато зустрічей з міжнародними партнерами та чітко знаємо, що робити, – написав він.

Також Тимошенко розповів, що наразі відновлено 15 199 об’єктів інфраструктури. Відновлення приблизно такої ж кількості триває.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Факти ICTV

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