З лютого в Україні вже деокупували 1884 населені пункти – ОП
З початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники звільнили 1 884 населені пункти.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Там відновлена українська влада і триває відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання. Також надається гуманітарна допомога. Відбувається відновлення державних послуг, грошові виплати.
– З перших днів війни ми відбудовуємо все, що росіяни зруйнували – житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику.
Ми створили електронну систему зруйнованих об’єктів, розробили Fast recovery plan, провели багато зустрічей з міжнародними партнерами та чітко знаємо, що робити, – написав він.
Також Тимошенко розповів, що наразі відновлено 15 199 об’єктів інфраструктури. Відновлення приблизно такої ж кількості триває.
Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: Факти ICTV