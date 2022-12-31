Чого очікувати Україні від 2023 року – прогноз Буданова
Фото: УНІАН
2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії – трансфер влади.
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю під час інформаційного телемарафону.
– Радість і перемогу, ось що він нам принесе… Як мінімум, я на це сподіваюсь, – сказав Буданов.
Він підкреслив, що своєю чергою російське керівництво чекатиме трансфер влади. У який бік – до реваншистів чи більш лояльних представників – покаже час.
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Раніше Буданов заявляв, що Україна може розпочати звільнення окупованого росіянами Криму вже наступного року.
Крім того, Факти ICTV поспілкуватися з експертами різних сфер і спрогнозували, чого очікувати Україні як на фронті, так і в тилу у 2023 році.