Чого очікувати Україні від 2023 року – прогноз Буданова

Грудень, 31 в 15:14

2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії – трансфер влади.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю під час інформаційного телемарафону.

– Радість і перемогу, ось що він нам принесе… Як мінімум, я на це сподіваюсь, – сказав Буданов.

Він підкреслив, що своєю чергою російське керівництво чекатиме трансфер влади. У який бік – до реваншистів чи більш лояльних представників – покаже час.

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Раніше Буданов заявляв, що Україна може розпочати звільнення окупованого росіянами Криму вже наступного року.

Крім того, Факти ICTV поспілкуватися з експертами різних сфер і спрогнозували, чого очікувати Україні як на фронті, так і в тилу у 2023 році.