На одну ракетную атаку России нужно работать 1-2 месяца — Буданов

Декабрь, 31 в 13:34

В России осталось ракет на две массированные атаки, затем стране-агрессору потребуется 1-2 месяца на их производство.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в эфире Єдиних новин.

– Они уже применили меньше ракет, чем в предыдущих волнах, а это значит, что они четко понимают, что цифры, которые я вам озвучил – абсолютная правда. Им нужно уменьшать количество, чтобы держать хоть какую-нибудь интенсивность этих ракетных атак. Сначала ракетная атака была раз в 7 дней, затем – раз в 10 дней, сейчас – раз в 14-15 дней. То есть они постоянно увеличивают срок и уменьшают количество ракет, — говорит Буданов.

При этом в месяц Россия при очень благоприятных условиях может производить Х-101 и ракет Калибр до 50 штук.

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– То есть на одну ракетную атаку им нужно работать 1-2 месяца, – подытожил Буданов.

Кроме того, к марту 2023 года в России проблема с наличием в армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной.

— У них уже появились значительные проблемы с обычными видами вооружения, подразумевается с артиллерийскими боеприпасами, там тоже будет катастрофа. Ну, давайте говорить так: до марта проблемы с боеприпасами будут очень явные, — сказал он.

По словам Буданова, из-за нехватки боеприпасов весной количество применяемых боеприпасов российскими военными упадет до 10-15 тыс. в сутки. Их запасы сократятся до 30%.

Глава ГУР отметил, что Россия не ожидала, что война затянется, из-за чего она была вынуждена сократить количество боеприпасов, которые ранее применялись в сутки. Этот показатель упал с 60 тыс. в начале полномасштабного вторжения до 19-20 тыс. сейчас.