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Факти / Україна

На одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1-2 місяці – Буданов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кирило Буданов
Фото: Міноборони

У Росії залишилось ракет на дві масовані атаки, потім країні-агресору потрібно буде 1-2 місяці на їх виробництво.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю під час ефіру Єдиних новин.

– Вони вже застосували менше ракет, ніж в попередніх хвилях, а це значить, що вони чітко розуміють, що цифри, які я вам озвучив – абсолютна правда. Їм треба зменшувати кількість, щоб тримати хоч якусь інтенсивність цих ракетних атак. Спочатку ракетна атака була раз на 7 днів, потім – раз на 10 днів, зараз – раз в 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують термін і зменшують кількість ракет, – каже Буданов.

Водночас на місяць Росія за дуже сприятливих умов може виробляти Х-101 та ракет Калібр до 50 штук.

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– Тобто на одну ракетну атаку їм потрібно працювати 1-2 місяці, – підсумував Буданов.

Крім того, до березня 2023 року в Росії проблема з наявністю в армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною.

–  В них вже з’явилися значні проблеми зі звичайними видами озброєння, мається на увазі з артилерійськими боєприпасами, там теж буде катастрофа. Ну, давайте казати так: до березня проблеми з боєприпасами будуть дуже явні, – сказав він.

За словами Буданова, через брак боєприпасів навесні кількість застосованих російськими загарбниками за добу боєприпасів впаде до 10-15 тис. Їхні запаси скоротяться до 30%.

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Очільник ГУР зауважив, що Росія не очікувала, що війна затягнеться, через що вона була вимушена скоротити кількість боєприпасів, яку раніше застосовувала за добу. Цей показник впав з 60 тис. на початку повномасштабного вторгнення до 19-20 тис. зараз.

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