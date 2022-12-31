Декабрь, 31 в 17:48

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную ракетную атаку РФ в канун Нового года.

Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении.

– Эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, те, кто их совершает, не получат помилования, — подчеркнул Зеленский.

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Он уточнил, что сегодня произошло несколько волн ракетного удара. Ракеты были направлены против мирных людей.

– Это сделали нелюди, нелюди проиграют. И мы это с вами знаем. Террористам это уже не изменить, – добавил Зеленский.

Он напомнил, что такие же удары российские оккупанты, которые называют себя “христианами” наносила на Пасху и Рождество.

Президент уточнил, что на месте попадания российских ракет сейчас работают все службы. Предоставляется помощь пострадавшим в Киеве, Хмельницком, Запорожье, Николаеве. Зеленский подтвердил, что есть и погибшие, и выразил соболезнования их семьям.

Глава государства уточнил, что большинство российских ракет сегодня сбили наши силы ПВО.

– И это спасенные жизни. Если бы не ПВО, уровень потерь был бы другим. Значительно больше. И это очередное доказательство для мира, что поддержку Украины нужно увеличивать, — заявил он.

В связи с этим президент поблагодарил партнеров Украины, предоставивших системы ПВО IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk и другие. Зеленский напомнил, что в следующем году должна поступить зенитная ракетная система Patriot.

– В этом году много сделали С-300, которые мы тоже получили. Каждая из этих систем – это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов. Оружие против террора – это средство мира, – объяснил он.

Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, он поблагодарил энергетиков и всех, кто ликвидирует последствия террористических атак РФ.