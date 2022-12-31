Залужный: Россия перед Новым годом выпустила по Украине 20 ракет, 12 – сбила ПВО

Декабрь, 31 в 17:46

31 декабря Россия в ходе очередного массированного ракетного удара выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

– Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, – написал он в Telegram.

Силами и средствами нашей противовоздушной обороны было уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

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Напомним, что под вражеские удары попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.