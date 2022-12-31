Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану ракетну атаку РФ у переддень Нового року.

Відповідну заяву глава держави зробив у черговому відеозверненні.

– Ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, ті хто їх здійснює, не отримають помилування, – наголосив Зеленський.

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Він уточнив, що сьогодні відбулося кілька хвиль ракетного удару. Ракети були спрямовані проти мирних людей.

– Це зробили нелюди, нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити, – додав Зеленський.

Він нагадав, що таких же ударів російські окупанти, які називають себе “християнами” завдавала на Великдень та Різдво.

Президент уточнив, що на місці влучань російських ракет зараз працюють усі служби. Надається допомога постраждалим у Києві, Хмельницькому, Запоріжжі, Миколаєві. Зеленський підтвердив, що є і загиблі, та висловив співчуття їхнім родинам.

Глава держави уточнив, що більшість російських ракет сьогодні збили наші сили ППО.

– І це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим. Значно більшим. І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати, – заявив він.

У зв’язку з цим президент подякував партнерам України, які надали системи ППО IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk та інші. Зеленський нагадав, що наступного року має надійти зенітна ракетна система Patriot.

– Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру, – пояснив він.

Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Крім того, він подякував енергетикам та усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак РФ.

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