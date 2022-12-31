Декабрь, 31 в 16:58

В канун Нового года состоялся очередной крупный обмен, в рамках которого из российского плена удалось освободить 140 человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей. Среди них — раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича, причем родители и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши из Бахмутского направления, — написал он в Telegram.

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Всего было освобождено 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.

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— 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат. Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие, — добавил он.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что пленные находятся в разном состоянии — есть раненые, а также те, кто нуждаются в немедленной помощи.

– Будет реабилитация, уже сейчас предоставлена возможность связаться с родными, пакеты первой необходимости. И, безусловно, психологическая помощь оказывается, – говорит он.

Кроме того, Юсов отметил, что уже ведется работа над последующим обменом.

Обмен под Новый год. Из плена РФ вернулись 140 украинцев / 2 фотографии

Фото: Андрей Ермак