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Факты / Україна

Названо количество пленных и пропавших без вести украинских защитников

Евгения Грейс, редактор ленты
Обмін полоненими ЗСУ

Примерно 3,4 тыс. украинских военных находятся в плену россиян, а еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

— Мы не знаем, что с ними произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, или были насильно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников.

Уполномоченная отметила, что Россия отказывает Красному Кресту в доступе в лагеря, где содержатся украинские пленники, и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

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Напомним, в ГУР анонсировали хорошие новости по возвращению пленных защитников.

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Источник: RND

Фото: Минреинтеграции

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