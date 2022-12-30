Названо количество пленных и пропавших без вести украинских защитников
Примерно 3,4 тыс. украинских военных находятся в плену россиян, а еще 15 тыс. считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.
— Мы не знаем, что с ними произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, или были насильно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников.
Уполномоченная отметила, что Россия отказывает Красному Кресту в доступе в лагеря, где содержатся украинские пленники, и систематически нарушает Женевскую конвенцию.
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Напомним, в ГУР анонсировали хорошие новости по возвращению пленных защитников.
Источник: RND
Фото: Минреинтеграции