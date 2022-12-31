Грудень, 31 в 16:58

Напередодні Нового року відбувся черговий великий обмін, в рамках якого з російського полону вдалося звільнили 140 людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, – написав він у Telegram.

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Всього було звільнено 82 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

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– 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат. Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ласкаво просимо додому, любі, – додав він.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що полонені перебувають у різному стані – є поранені, а також ті, хто потребує негайної допомоги.

– Буде реабілітація, вже зараз надана можливість зв’язатися з рідними, пакунки першої необхідності. І, безумовно, психологічна допомога надається, – каже він.

Крім того, Юсов зазначив, що вже ведеться робота над наступним обміном.

Обмін під Новий рік. З полону РФ повернулись140 українців / 2 фотографии

Фото: Андрій Єрмак