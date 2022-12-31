Декабрь, 31 в 19:16

31 декабря, в канун Нового года, российские войска выпустили по украинским городам более 20 крылатых ракет.

Только в районе Киева было уничтожено семь воздушных целей.

Однако российским оккупантам все же удалось нанести разрушения.

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Их снаряды повредили объекты в четырех районах столицы – Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Печерском.

Обстрел Киева за несколько часов до Нового года: что известно об ударах РФ 31 декабря / 7 фотографий

Вражеская атака унесла жизнь пожилого мужчины.

Еще по меньшей мере 22 человека получили ранения.

Факты ICTV собрали все, что известно о массированном обстреле столицы за несколько часов до Нового года-2023.

Соломенский район

В этом районе подверглись разрушениям объекты сразу по двум адресам.

По одному адресу один из обломков ракеты упал между тремя домами и повредил газовую трубу.

Пострадали два человека.

По другому адресу ракета попала в частный дом, разрушив его.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Кроме того, поврежден отель Адлер.

Под удар оккупантов в Соломенском районе попали здания двух школ и детсад.

При массированном обстреле в учебных заведениях никто не пострадал.

Голосеевский район

Здесь обломки ракеты тоже упали по двум адресам.

По одному адресу обломок ракеты упал на огород в частном секторе, частично повредив здание рядом и автомобиль.

По другому адресу обломки вражеского снаряда прилетели на спортивную площадку.

Там выбиты стекла в пяти административных зданиях. Пострадавших нет.

Печерский район

Вражеская ракета попала в отель Алфавито, разрушив целую секцию здания с первого по пятый этаж.

Пострадал один человек.

Очевидно, речь идет о журналисте из Японии, о ранении которого сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко.

Поскольку заведение не работает, по предварительной информации, под завалами людей нет.

Во дворце Украина, что расположен неподалеку, выбило стекла.

К счастью, в заведении, где обычно много людей перед Новым годом, не было детей и их родителей.

Во время обстрела 31 декабря в Печерском районе повреждено также здание школы.

Днепровский район

Обломки вражеских ракет упали в двух местах на зеленую зону.

Жертв и пострадавших нет.

Что происходит в Киеве сейчас

В настоящее время на местах событий работают следственно-оперативные группы.

После обстрела Киева уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Между тем система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме.

У киевлян есть вода и тепло.

30% потребителей – без электроэнергии из-за аварийных отключений.

В ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений в Киеве и Киевской области.

Энергетики обещают сделать все возможное, чтобы на Новый год столица и область, если не будет вражеских атак, были со светом.

В обычном режиме работает и киевский метрополитен.

Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено, поэтому движение по красной линии метро от станции Академгородок до станции Лесная возобновлено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Источник: ГСЧС, Виталий Кличко, КМВА, Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко