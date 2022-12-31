Обстрел Киева за несколько часов до Нового года: что известно об ударах РФ 31 декабря
31 декабря, в канун Нового года, российские войска выпустили по украинским городам более 20 крылатых ракет.
Только в районе Киева было уничтожено семь воздушных целей.
Однако российским оккупантам все же удалось нанести разрушения.
Их снаряды повредили объекты в четырех районах столицы – Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Печерском.
Вражеская атака унесла жизнь пожилого мужчины.
Еще по меньшей мере 22 человека получили ранения.
Факты ICTV собрали все, что известно о массированном обстреле столицы за несколько часов до Нового года-2023.
Соломенский район
В этом районе подверглись разрушениям объекты сразу по двум адресам.
По одному адресу один из обломков ракеты упал между тремя домами и повредил газовую трубу.
Пострадали два человека.
По другому адресу ракета попала в частный дом, разрушив его.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Кроме того, поврежден отель Адлер.
Под удар оккупантов в Соломенском районе попали здания двух школ и детсад.
При массированном обстреле в учебных заведениях никто не пострадал.
Голосеевский район
Здесь обломки ракеты тоже упали по двум адресам.
По одному адресу обломок ракеты упал на огород в частном секторе, частично повредив здание рядом и автомобиль.
По другому адресу обломки вражеского снаряда прилетели на спортивную площадку.
Там выбиты стекла в пяти административных зданиях. Пострадавших нет.
Печерский район
Вражеская ракета попала в отель Алфавито, разрушив целую секцию здания с первого по пятый этаж.
Пострадал один человек.
Очевидно, речь идет о журналисте из Японии, о ранении которого сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко.
Поскольку заведение не работает, по предварительной информации, под завалами людей нет.
Во дворце Украина, что расположен неподалеку, выбило стекла.
К счастью, в заведении, где обычно много людей перед Новым годом, не было детей и их родителей.
Во время обстрела 31 декабря в Печерском районе повреждено также здание школы.
Днепровский район
Обломки вражеских ракет упали в двух местах на зеленую зону.
Жертв и пострадавших нет.
Что происходит в Киеве сейчас
В настоящее время на местах событий работают следственно-оперативные группы.
После обстрела Киева уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Между тем система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме.
У киевлян есть вода и тепло.
30% потребителей – без электроэнергии из-за аварийных отключений.
В ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений в Киеве и Киевской области.
Энергетики обещают сделать все возможное, чтобы на Новый год столица и область, если не будет вражеских атак, были со светом.
В обычном режиме работает и киевский метрополитен.
Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено, поэтому движение по красной линии метро от станции Академгородок до станции Лесная возобновлено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Источник: ГСЧС, Виталий Кличко, КМВА, Кирилл Тимошенко
Фото: Кирилл Тимошенко