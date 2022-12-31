Звільнення Новоселівського та погіршення ситуації на ЗАЕС: 311-та доба війни (онлайн)

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Новоселівське в Луганській області. Під час штурму ЗСУ російські підрозділи зазнали втрат, а частина окупантів потрапили в полон.

Кабінет міністрів продовжив ще на місяць відстрочку від призову для заброньованих військовозобов’язаних. Сумарний термін продовження відстрочок збільшено з двох до трьох місяців.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українська армія готується до всіх сценаріїв війни. Зокрема, залишається ризик нового наступу військ РФ. За словами Резнікова, він може орієнтовно відбутися не раніше лютого.

Під час чергового обстрілу була пошкоджена єдина резервна лінія електропередачі до Запорізької атомної електростанції.