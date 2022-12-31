Грудень, 31 в 19:16

31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили по українських містах понад 20 крилатих ракет.

Лише в районі Києва було знищено сім повітряних цілей.

Однак російським окупантам все ж вдалось завдати руйнувань.

Зараз дивляться

Їхні снаряди пошкодили об’єкти в чотирьох районах столиці – Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському.

Обстріл Києва за кілька годин до Нового року: що відомо про удари РФ 31 грудня / 7 фотографий

Ворожа атака забрала життя літнього чоловіка.

Ще щонайменше 22 людини дістали поранення.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про масований обстріл столиці за кілька годин до Нового року-2023.

Солом’янський район

У цьому районі зазнали руйнувань об’єкти відразу за двома адресами.

За однією адресою один із уламків ракети впав між трьома будинками та пошкодив газову трубу.

Постраждали двоє людей.

За іншою адресою ракета влучила в приватний будинок, зруйнувавши його.

Одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Крім того, пошкоджено готель Адлер.

Під удар окупантів у Солом’янському районі потрапили будівлі двох шкіл та дитсадок.

Під час масованого обстрілу в навчальних закладах ніхто не постраждав.

Голосіївський район

Тут уламки ракети теж впали за двома адресами.

За однією адресою уламок ракети впав на город у приватному секторі, частково пошкодивши будівлі поряд та автомобіль.

За іншою адресою уламки ворожого снаряду прилетіли на спортивний майданчик.

Там вибито шибки в п’яти адміністративних будівлях. Постраждалих немає.

Печерський район

Ворожа ракета влучила в готель Алфавіто, зруйнувавши цілу секцію будівлі з першого до п’ятого поверху.

Постраждала одна людина.

Очевидно, ідеться про журналіста з Японії, про поранення якого повідомляв раніше міський голова Києва Віталій Кличко.

Оскільки заклад не функціонує, за попередньою інформацією, під завалами людей немає.

У палаці Україна, що розташований неподалік, вибило шибки.

На щастя, у закладі, де зазвичай людно перед Новим роком, не було дітей та їхніх батьків.

Під час обстрілу 31 грудня в Печерському районі зазнала пошкоджень також будівля школи.

Дніпровський район

Уламки ворожих ракет впали в двох місцях на зелену зону.

Жертв та постраждалих немає.

Що відбувається в Києві зараз

Нині на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи.

Після обстрілу Києва вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Тим часом система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі.

У киян є вода та тепло.

30% споживачів – без електроенергії через аварійні відключення.

Натомість у ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень у Києві та на Київщині.

Енергетики обіцяють зробити все можливе, щоб на Новий рік столиця та область, якщо не буде ворожих атак, були зі світлом.

У звичному режимі працює й київський метрополітен.

Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено, тому рух червоною лінією метро від станції Академмістечко до станції Лісова відновлено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС, Віталій Кличко, КМВА, Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко