Новый 2023 год станет годом победы Украины.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram канале.

Украинский лидер задал ряд риторических вопросов относительно пожеланий на Новый год.

— Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно — в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он — в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много, — написал он.