Сьогодні лише одне бажання: Зеленські привітали українців з Новим роком
Новий 2023 рік стане роком перемоги України.
Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram каналі.
Український лідер поставив низку риторичних питань щодо побажань на Новий рік.
– Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато, – написав він.
Президент додав, що сьогодні українці мають лише одне бажання.
– І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги, – написав Володимир Зеленський.
Раніше президент України відреагував на чергову масовану ракетну атаку РФ у переддень Нового року.
Джерело: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський