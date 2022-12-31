Новий 2023 рік стане роком перемоги України.

Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram каналі.

Український лідер поставив низку риторичних питань щодо побажань на Новий рік.

– Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато, – написав він.