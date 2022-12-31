Залужний: Росія перед Новим роком випустила по Україні 20 ракет, 12 – збила ППО
31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільним обʼєктам України більше 20 крилатих ракет.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
– Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування, – написав він у Telegram.
Силами і засобами нашої протиповітряної оборони було знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.
Нагадаємо, що під ворожі удари потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ.