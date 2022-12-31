Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залужний: Росія перед Новим роком випустила по Україні 20 ракет, 12 – збила ППО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільним обʼєктам України більше 20 крилатих ракет. 

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування, – написав він у Telegram.

Силами і засобами нашої протиповітряної оборони було знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що під ворожі удари потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка