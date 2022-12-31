Ракетные удары в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком: что известно об атаке РФ по Украине перед Новым годом
Перед Новым годом армия России снова нанесла массированные ракетные удары по разным городам Украины. Под вражеские удары попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты.
По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ. Что известно об обстреле Украины 31 декабря 2022 года — далее в материале Фактов ICTV.
Киев
В Киеве уже известно о 20 пострадавших, еще один пожилой мужчина погиб. Взрывы произошли в Печерском, Голосеевском, Святошинском районах столицы, в результате которых есть разрушения.
Во время атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе. Обломки ракеты упали на стадион Темп в Святошинском районе, а в дворце Украина вылетели стекла и окна от ударов российских ракет.
Николаев
В Николаеве шесть человек ранены — трое госпитализированы, еще троим оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Хмельницкий
Город Хмельницкий российские захватчики атаковали ракетами, в результате чего ранены два человека. В Хмельницкой области всего в результате обстрела ранены по меньшей мере четыре человека, сообщают в ОВА.
Запорожье
Взрывы раздавались и в Запорожье, где в результате ракетных ударов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отмечает советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Уважаемые земляки! Прошу сегодня и завтра обязательно соблюдать правила воздушной тревоги. Враг не оставляет намерений испортить нам праздники! Будем осторожными и осмотрительными, — призывает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Краматорск
В Краматорске российская армия обстреляла ракетами промышленную зону, сообщает городской совет. По предварительной информации, пострадавших нет.
Местные Telegram-каналы сообщали и о взрывах в Тернопольской, Винницкой и Киевской областях, однако пока уточненной информации не поступало.
Взрывы прогремели и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, известно об ударах по Крымскому полуострову — взрывы прогремели в Евпатории и повторные в Джанкое.