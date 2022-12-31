Декабрь, 31 в 16:22

Перед Новым годом армия России снова нанесла массированные ракетные удары по разным городам Украины. Под вражеские удары попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты.

По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ. Что известно об обстреле Украины 31 декабря 2022 года — далее в материале Фактов ICTV.

Киев

В Киеве уже известно о 20 пострадавших, еще один пожилой мужчина погиб. Взрывы произошли в Печерском, Голосеевском, Святошинском районах столицы, в результате которых есть разрушения.

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Во время атаки на Киев ранен и журналист из Японии. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе. Обломки ракеты упали на стадион Темп в Святошинском районе, а в дворце Украина вылетели стекла и окна от ударов российских ракет.

Ракетные удары в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком: что известно об атаке РФ по Украине перед Новым годом / 2 фотографии

Николаев

В Николаеве шесть человек ранены — трое госпитализированы, еще троим оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Ракетные удары в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком: что известно об атаке РФ по Украине перед Новым годом / 7 фотографий

Хмельницкий

Город Хмельницкий российские захватчики атаковали ракетами, в результате чего ранены два человека. В Хмельницкой области всего в результате обстрела ранены по меньшей мере четыре человека, сообщают в ОВА.

Запорожье

Взрывы раздавались и в Запорожье, где в результате ракетных ударов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отмечает советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Уважаемые земляки! Прошу сегодня и завтра обязательно соблюдать правила воздушной тревоги. Враг не оставляет намерений испортить нам праздники! Будем осторожными и осмотрительными, — призывает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Краматорск

В Краматорске российская армия обстреляла ракетами промышленную зону, сообщает городской совет. По предварительной информации, пострадавших нет.

Местные Telegram-каналы сообщали и о взрывах в Тернопольской, Винницкой и Киевской областях, однако пока уточненной информации не поступало.

Взрывы прогремели и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, известно об ударах по Крымскому полуострову — взрывы прогремели в Евпатории и повторные в Джанкое.