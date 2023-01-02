Январь, 02 в 10:57

В разведке Великобритании считают, что если бы Вооруженные силы Украины смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.

В течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

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Трасса Р66 является ключевым маршрутом поставок из Белгородской области России для северного участка фронта на Донбассе.

Однако артиллерия ВСУ еще в октябре остановила поставки по этому маршруту.

– Ее использование прервала украинская артиллерия с октября. Но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной, — отмечают в разведке.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после увольнения Старобельска Украина сможет оружием доставать до любой дороги, которая имеет логистическое значение для России.

Источник: UK Ministry of Defence