Британская разведка рассказала о боях за ключевую трассу возле Кременной
В разведке Великобритании считают, что если бы Вооруженные силы Украины смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии.
В течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.
Трасса Р66 является ключевым маршрутом поставок из Белгородской области России для северного участка фронта на Донбассе.
Однако артиллерия ВСУ еще в октябре остановила поставки по этому маршруту.
– Ее использование прервала украинская артиллерия с октября. Но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной, — отмечают в разведке.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после увольнения Старобельска Украина сможет оружием доставать до любой дороги, которая имеет логистическое значение для России.
Источник: UK Ministry of Defence