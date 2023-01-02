Січень, 02 в 10:57

У розвідці Великої Британії вважають, що якби Збройні сили України змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Впродовж останніх п’яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна, що на Луганщині.

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Траса Р66 є ключовим маршрутом постачання з Бєлгородської області Росії для північної ділянки фронту на Донбасі.

Проте артилерія ЗСУ ще в жовтні зупинила постачання цим маршрутом.

– Її використання перервала українська артилерія з жовтня. Але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної, – наголошують у розвідці.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що після звільнення Старобільська Україна зможе зброєю діставати до будь-якої дороги, яка має логістичне значення для Росії.

Джерело: UK Ministry of Defence