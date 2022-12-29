Впереди тяжелые бои. Гайдай объяснил, освобождение какого населенного пункта на Луганщине является стратегически важным

Декабрь, 29 в 18:36

После освобождения Старобельска Луганской области Украина сможет оружием достать до любой дороги, которая имеет логистическое значение для России.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– У нас впереди будут еще тяжелые бои за Старобельск. Кременная и Старобельск – это города. Между ними почти на 100% сельская местность, и там даже зацепиться негде оккупантам. Поэтому они сейчас строят оборонительные сооружения возле Старобельска и там держат подразделения. Готовятся тщательно, потому что Старобельск – это логистический центр Луганской области, – говорит он.

Напомним, что Кременная Луганской области является стратегически важным пунктом, так как его освобождение может стать воротами для деоккупации других промышленных центров на Востоке страны.