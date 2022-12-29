Впереди тяжелые бои. Гайдай объяснил, освобождение какого населенного пункта на Луганщине является стратегически важным
После освобождения Старобельска Луганской области Украина сможет оружием достать до любой дороги, которая имеет логистическое значение для России.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
– У нас впереди будут еще тяжелые бои за Старобельск. Кременная и Старобельск – это города. Между ними почти на 100% сельская местность, и там даже зацепиться негде оккупантам. Поэтому они сейчас строят оборонительные сооружения возле Старобельска и там держат подразделения. Готовятся тщательно, потому что Старобельск – это логистический центр Луганской области, – говорит он.
Напомним, что Кременная Луганской области является стратегически важным пунктом, так как его освобождение может стать воротами для деоккупации других промышленных центров на Востоке страны.