Это будет непростое время: экс-командир Азову рассказал о трех возможных направлениях нового наступления РФ

Январь, 02 в 23:47

Россия может пойти во второе большое наступление на трех направлениях – Харьковском, Киевском, или даже начать атаку западных регионов.

Об этом в интервью RADIO NV заявил экс-командир полка Азов Максим Жорин.

– Я уверен в том, что оно (наступление, – Ред.) будет. И оно будет за счет тех подразделений, которые они сейчас собрали из мобилизованных. Пока мы смеялись над видео, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружение, — сказал Жорин.

Он добавил, что из мобилизованных россиян не получится сформировать “некие сверхпрофессиональные подразделения”, однако их будет очень много.

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— Я уверен, что мобилизовали гораздо больше, чем 300 тысяч. Их все же вооружат, их все-таки посадят в технику. И именно за счет этих подразделений попытаются сделать вторую волну наступления, во время которой, скорее всего, они попытаются расширить линию фронта, выбрав одно из направлений, по которому наступать — или Харьковская область, или Киевская область, или даже западные области, — считает экс-командир полка Азов.

Он отметил, что РФ пока не выбрала на каком направлении наступать, “однако мы понимаем, что такие сценарии есть, украинская армия готовится к любому из них”.