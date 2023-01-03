Это будет непростое время: экс-командир Азову рассказал о трех возможных направлениях нового наступления РФ
Россия может пойти во второе большое наступление на трех направлениях – Харьковском, Киевском, или даже начать атаку западных регионов.
Об этом в интервью RADIO NV заявил экс-командир полка Азов Максим Жорин.
– Я уверен в том, что оно (наступление, – Ред.) будет. И оно будет за счет тех подразделений, которые они сейчас собрали из мобилизованных. Пока мы смеялись над видео, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружение, — сказал Жорин.
Он добавил, что из мобилизованных россиян не получится сформировать “некие сверхпрофессиональные подразделения”, однако их будет очень много.
— Я уверен, что мобилизовали гораздо больше, чем 300 тысяч. Их все же вооружат, их все-таки посадят в технику. И именно за счет этих подразделений попытаются сделать вторую волну наступления, во время которой, скорее всего, они попытаются расширить линию фронта, выбрав одно из направлений, по которому наступать — или Харьковская область, или Киевская область, или даже западные области, — считает экс-командир полка Азов.
Он отметил, что РФ пока не выбрала на каком направлении наступать, “однако мы понимаем, что такие сценарии есть, украинская армия готовится к любому из них”.
– Надо понимать, что это будет непростое время, оно нас впереди ждет. И это будет огромная проблема. И все эти мобилизованные еще много бед принесут на нашу землю, — добавил Жорин.