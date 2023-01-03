Це буде непростий час: екскомандир Азову розповів про три можливі напрямки нового наступу РФ

Січень, 02 в 23:47

Росія може піти у другий великий наступ на трьох напрямках – Харківському, Київському, або навіть почати атаку західних регіонів.

Про це в інтерв’ю RADIO NV заявив екскомандир полку Азов Максим Жорін.

– Я впевнений в тому, що він (наступ, – Ред.) буде. І він буде за рахунок тих підрозділів, які вони зараз зібрали з мобілізованих. Поки ми сміялися з відосиків, де вони п’яні валяються, б’ються, щось з ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння, — сказав Жорін.

Він додав, що з мобілізованих росіян не вийде сформувати “якісь надпрофесійні підрозділи”, проте їх буде дуже багато.

Зараз дивляться

– Я впевнений, що мобілізували набагато більше, ніж 300 тисяч. Їх все ж озброять, їх все ж посадять на техніку. І саме за рахунок цих підрозділів спробують зробити другу хвилю наступу, під час якої, скоріше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, обравши один з напрямків, за яким наступати — або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області, — вважає екскомандир полку Азов.

Він вважає, що РФ поки що не обрала на якому напрямку наступати, “проте ми розуміємо, що такі сценарії є, українська армія готується до будь-якого з них”.