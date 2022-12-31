Декабрь, 31 в 19:51

Российский диктатор Владимир Путин пока что не отказался от идеи нового наступления на Киев с территории Беларуси.

Такое мнение выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ведущей программы Факты ICTV Анастасии Мазур.

– Сейчас он носится с идеей наступления на Киев через Беларусь, – отметил политолог.

Пионтковский напомнил, что глава РФ недавно ездил к непризнанному лидеру Беларуси Александру Лукашенко, чтобы “заставить его согласиться на участие белорусской армии” в войне против Украины. По словам политолога, Лукашенко “петляет”, и Путину не удалось его уговорить.

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– Не потому, что Лукашенко так любит Украину. Он просто знает, что эта идея абсолютно не популярна среди белорусских военных. И если он отдаст такой приказ, они могут повернуть свое оружие против него. Наверное, он на личной встрече с Путиным как-то ему это объяснял, — заявил Пионтковский.

По его мнению, кремлевский диктатор во время визита в Беларусь все же добился от Лукашенко двух уступок. Одна из них касается согласия Минска на совместные военные маневры с РФ в первой половине февраля 2023 года.

– Мы помним, какие были российско-белорусские маневры в первой половине февраля 2022 года. То есть у Путина этот план еще есть (нового наступления на Украину из Беларуси, – Ред.), но уже без солдат Лукашенко, – подчеркнул политолог.

Пионтковский выразил уверенность, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не будет ожидать реализации этих планов Кремля, а примет активные меры в виде наступления на других фронтах.

Вторая уступка Лукашенко, по словам политолога, заключается в согласии на размещение в Беларуси российского ядерного оружия. Так, по итогам визита в Минск Путин заявил, что белорусские пилоты будут управлять самолетами, вооруженными ядерными боеголовками.

Как отметил Пионтковский, российский диктатор 15 лет занимался ядерным шантажом, все время угрожая Западу. В начале октября 2022 года с этим было покончено. Тогда США жестко предупредили Кремль о последствиях для России в случае применения ядерного оружия.

Речь идет об уничтожении российского Черноморского флота и группировки войск РФ на территории Украины. Кроме того, Путина могли предупредить, что его просто убьют.

После этого диктатор прекратил ядерную риторику и начал ракетные атаки на инфраструктуру Украины, в частности, энергетическую. Однако Кремль просчитался: украинцы выдержали террор и не собираются сдаваться.

По мнению Пионтковского, Кремль решил снова вернуться к ядерному шантажу, переложив ответственность на Лукашенко. Политолог считает, что, передав ядерное оружие Беларуси, Путин создаст теоретическую возможность ядерного удара “под чужим флагом” по Украине или территории НАТО. А ответственность при этом будет перекладывать на Минск.

Как уточнил политолог, Лукашенко согласился “стать щитом для возможного путинского удара”, поскольку это была единственная возможность уйти от требований Путина отправить войска в Украину.