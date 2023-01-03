Один длился 4 часа: возле Бахмута украинские пограничники приняли два тяжелых боя

Январь, 02 в 23:01

2 января украинские пограничники у Бахмута и в самом городе приняли два очень тяжелых боя.

– Один длился четыре часа, с 12:30 до 16:30 в районе населенного пункта Подгородное. Группа российских оккупантов в количестве до 30 человек попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Безуспешно. Предварительно уничтожены 7, ранены 9 оккупантов. У наших без потерь, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что на другом участке, в районе Бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с подразделением ССО в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили 2 наблюдательных пункта российских военных.

— Потери оккупантов пять 200, три 300 подтвердила аэроразведка Сил Специальных Операций, — добавляет пресс-служба.

Также к публикации добавили видео, на которых есть кадры предновогодних боев, которые ведут бойцы ГПСУ, держа несокрушимый Бахмут.