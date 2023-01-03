Один тривав 4 години: біля Бахмуту українські прикордонники прийняли два жорстоких бої

Січень, 02 в 23:01

2 січня українські прикордонники біля Бахмута та в самому місті прийняли два дуже жорстких бої.

– Один тривав чотири години, з 12:30 до 16:30 в районі населеного пункту Підгородне. Група російських окупантів в кількості до 30 людей спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно. Попередньо знищені 7, поранено 9 окупантів. В наших без втрат, – повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що на іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили 2 спостережні пункти російських військових.

– Втрати окупантів п’ять 200, три 300 підтвердила аеророзвідка Сил Спеціальних Операцій, – додає пресслужба.

Також до публікації додали відео, на яких кадри передноворічних боїв, які ведуть бійці ДПСУ, тримаючи незламний Бахмут.